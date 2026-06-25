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ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Σώο το πλήρωμα

πυροσβεστικό ελικόπτερο
clock 13:46 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, που επιχειρούσε στην κατάσβεση φωτιάς, κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου, την στιγμή που επιχειρούσε να κάνει υδροληψία.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι σώοι και οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο.

Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το ελικόπτερο και είναι καλά στην υγεία τους.

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