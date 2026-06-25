Μπορούν τα ξενοδοχεία να φωτογραφίζουν την ταυτότητά σου;

Ορισμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα έχουν, σύμφωνα με καταγγελίες, εφαρμόσει για χρόνια πρακτικές που θεωρούνται προβληματικές ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φωτογράφιση ή η λήψη αντιγράφων δελτίων ταυτότητας και πιστωτικών καρτών των πελατών, καθώς και η διατήρηση αυτών των στοιχείων για μελλοντική χρήση, π.χ. σε περίπτωση αμφισβήτησης συναλλαγών. Οι πρακτικές αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο κακόβουλης πρόσβασης, απάτης και οικονομικής ζημίας για τους πελάτες.

Μετά από σχετικές καταγγελίες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε συστάσεις προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, ζητώντας να ενημερωθούν τα μέλη τους και να τηρούν αυστηρά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σύμφωνα με την Αρχή, οι αναφερόμενες πρακτικές παραβιάζουν βασικές αρχές του Κανονισμού, όπως τη νομιμότητα και διαφάνεια της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και τις απαιτήσεις για προστασία «by design and by default». Παράλληλα, δημιουργούν αδικαιολόγητους κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών.

Για την αποφυγή παραβάσεων και πιθανών κυρώσεων, η Αρχή ζήτησε από τις ξενοδοχειακές ενώσεις να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να συμμορφωθούν, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

δεν πρέπει να γίνεται λήψη ή αποθήκευση αντιγράφων ταυτοτήτων ή διαβατηρίων χωρίς σαφή νομική βάση,

δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση ή διατήρηση στοιχείων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών,

κάθε επεξεργασία δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε νόμιμη αιτιολογία και να είναι αναγκαία και αναλογική,

οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται με σαφή και εύληπτο τρόπο για τη χρήση των δεδομένων τους,

και οι εσωτερικές διαδικασίες (check-in, πληρωμές, κρατήσεις) πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

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