Πρόστιμο 2.700€ σε 37χρονη για άσεμνη κίνηση σε ανήλικο

Μια 38χρονη Ιρλανδή τουρίστρια καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή αφού παραδέχθηκε ότι άγγιξε τα γεννητικά όργανα ενός 18χρονου Σουηδού χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ξενοδοχείο της Μαγιόρκα, όπου έκανε διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η γυναίκα αρχικά επέμενε ότι ήταν αθώα και είχε δηλώσει πως επιθυμούσε να οδηγηθεί σε δίκη για να καθαρίσει το όνομά της. Ωστόσο, την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης, άλλαξε στάση και δήλωσε ένοχη, αποδεχόμενη συμφωνία με την εισαγγελία. Ως αποτέλεσμα, συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 2.700 ευρώ, καθώς και αποζημίωση 500 ευρώ στο θύμα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου 2025 στο τετράστερο Hotel Martinique στο Μαγκαλούφ της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα κάθισε δίπλα στον νεαρό Σουηδό σε τουρκικό ατμόλουτρο του ξενοδοχείου και, ενώ δεν υπήρχε κανείς άλλος στον χώρο, άγγιξε τα γεννητικά του όργανα χωρίς τη συναίνεσή του.







Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η πράξη σταμάτησε όταν ο 18χρονος αντέδρασε λέγοντας επανειλημμένα «όχι» και απομακρύνθηκε από τον χώρο. Οι δύο τους φέρεται να είχαν προηγουμένως συνομιλήσει στη σάουνα του ξενοδοχείου, πριν μεταβούν στο ατμόλουτρο. Μετά το περιστατικό, ο νεαρός ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της.







Αρχικά αρνήθηκε στις αρχές ότι είχε αγγίξει τον νεαρό, αργότερα όμως έκανε λόγο για «παρεξήγηση». Σύμφωνα με άτομα που είχαν γνώση της υπόθεσης, η γυναίκα υποστήριξε ότι πίστευε πως ο νεαρός ενδιαφερόταν ερωτικά για εκείνη και ότι απέσυρε αμέσως το χέρι της μόλις αντιλήφθηκε ότι είχε παρερμηνεύσει την κατάσταση.

Η 38χρονη πέρασε μία νύχτα σε αστυνομικό κρατητήριο πριν αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Οι εισαγγελείς είχαν αρχικά ζητήσει ποινή φυλάκισης 18 μηνών, καθώς και απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους για δύο χρόνια. Μετά την παραδοχή της ενοχής της, συμφώνησαν η υπόθεση να κλείσει με την επιβολή χρηματικής ποινής.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και η γυναίκα δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Μαγιόρκα για να παραστεί αυτοπροσώπως.

Στην Ισπανία, ποινές φυλάκισης έως δύο ετών συνήθως αναστέλλονται για άτομα χωρίς προηγούμενες καταδίκες, ωστόσο η υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της φύσης των καταγγελιών και της απόφασης της κατηγορούμενης να αλλάξει στάση λίγο πριν από τη δίκη.

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