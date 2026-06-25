Μεσαρά: Μπαίνουν οι τελευταίες... πινελιές στη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας

Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία της βρίσκεται πλέον η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν απομείνει μόνο οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού των εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τη σημαντική αυτή υπηρεσία.

Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο του και ο μαραγκός που έχει αναλάβει την κατασκευή και τοποθέτηση των απαραίτητων επίπλων, ερμαρίων και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους της νέας υπηρεσίας.

Η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης αναμενόταν να ξεκινήσει νωρίτερα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας προέκυψαν ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που οδήγησαν σε καθυστέρηση του αρχικού σχεδιασμού. Πλέον, όμως, όλα δείχνουν ότι οι εκκρεμότητες κλείνουν σταδιακά και η έναρξη λειτουργίας βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς αναμένεται να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της έως τα μέσα Ιουλίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπηρεσία θα στεγαστεί στο νέο διοικητικό κέντρο που δημιουργείται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, μεταξύ Μοιρών και Γαλιάς, όπου συγκεντρώνονται σταδιακά σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων.

Η λειτουργία της νέας Υποδιεύθυνσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Μεσαρά και συνολικά για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, καθώς έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αστυνομική παρουσία σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών και την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανταπόκριση και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων εγκληματικότητας.

Στο τιμόνι της νέας Υποδιεύθυνσης έχει ήδη τοποθετηθεί η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία καλείται να οργανώσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία μια νέα, απαιτητική δομή σε μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες αστυνόμευσης.

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