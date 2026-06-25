Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά» στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να λέει πως έχει καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε παρατεταμένη συζήτηση με τους προέδρους της Ουκρανίας Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτός ο τελευταίος χαρακτήρισε «επιτυχία» τη G7, ειδικά για «την Ουκρανία», διατεινόμενος πως υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» του Αμερικανού ομολόγου του Τραμπ.

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