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GOSSIP - LIFESTYLE

Να μ' αγαπάς: Όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απώλειες και λάθη συναντιούνται ξανά, για να γιορτάσουν μια νέα αρχή

να μ αγαπας
clock 12:00 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγάπας;

Εννέα μήνες μετά…

Ο γάμος του Ορφέα και της Φωτεινής μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, αγάπης και δικαίωσης. Όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απώλειες, λάθη και δύσκολες επιλογές συναντιούνται ξανά, για να γιορτάσουν μια νέα αρχή. Η Σοφία δίνει το παρών, έχοντας μόλις βγει από την κλινική. Η Στυλιανή παρευρίσκεται κρατώντας το παιδί της, με τον Αχιλλέα διαρκώς δίπλα της. Οι δυο τους δείχνουν πως μέσα από τον πόνο γεννήθηκε μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και αληθινής συντροφικότητας.

Οι ήρωες συνειδητοποιούν πως κανένα τραύμα δεν σβήνει πραγματικά και καμία πληγή δεν κλείνει ολοκληρωτικά. Όμως η ζωή συνεχίζεται. Οι άνθρωποι που έμειναν όρθιοι προχωρούν μπροστά, κουβαλώντας τη μνήμη όσων χάθηκαν και την αγάπη όσων έμειναν.

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