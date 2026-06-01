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ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: 13χρονος εκτινάχθηκε από τρενάκι στην Disneyland

disneyland, παιδί
clock 08:20 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Disneyland της Καλιφόρνιας, όταν ένας 13χρονος επισκέπτης εκτινάχθηκε από βαγόνι δημοφιλούς παιχνιδιού και έπεσε από μεγάλο ύψος, μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του «Tiana’s Bayou Adventure», ενός από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του θεματικού πάρκου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 13χρονος φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο βαγόνι, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό σχήμα κούτσουρου και κινείται προς την τελική κατάβαση του παιχνιδιού.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το βαγόνι πραγματοποιήσει την απότομη πτώση στον καταρράκτη, ο ανήλικος φαίνεται να χάνει τη θέση του και να εκτινάσσεται εκτός της διαδρομής.

Το περιστατικό καταγράφηκε από επισκέπτη του πάρκου, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο και κατέγραψε τις δραματικές στιγμές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας και οι διασώστες της Disneyland, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον ανήλικο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο 13χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση.



Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και το ύψος από το οποίο βρέθηκε στο κενό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Εκπρόσωπος της Disney δήλωσε ότι η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία και υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι διαθέτει πολλαπλά συστήματα ασφαλείας.

Όπως έγινε γνωστό, αμέσως μετά το περιστατικό η λειτουργία της διαδρομής διακόπηκε, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Η Disney τόνισε ότι το προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

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