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Δήμος Μαλεβιζίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Η δράση του Δήμου για τους νέους

δήμος Μαλεβιζίου
clock 10:46 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης Ηρακλείου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, διοργανώνει την Παρασκευή συνάντηση ενημέρωσης για τους εργαζομένους του Δήμου, καθώς και για τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέοι, οι οικογένειες και η ευρύτερη κοινωνία καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες και διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις. Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί ο καθοριστικός ρόλος της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Οι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, τις σχέσεις και τις επιλογές των πολιτών. Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, η πρόληψη δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση για τους κινδύνους των ουσιών, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία ενδυνάμωσης των ατόμων και των κοινοτήτων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η δημιουργία υγιών κοινωνικών δικτύων αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης.

Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας, του σχολείου, των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η πρόληψη καλείται να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες, να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, υποστήριξη και ευκαιρίες συμμετοχής. Η πρόληψη αποτελεί επένδυση στο μέλλον, προάγοντας την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής

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