Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Νεϊμάρ στην πρώτη του συμμετοχή και η τρυφερή αγκαλιά με τον γιο του (βίντεο)

Η Βραζιλία επικράτησε με το επιβλητικό 3–0 της Σκωτίας στο πλαίσιο του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, με τον Νεϊμάρ να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον τραυματισμό που υπέστη και να παίρνει χρόνο συμμετοχής, «ξεσπώντας» μάλιστα σε κλάματα τη στιγμή της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο πρώην «αστέρας» της Μπαρτσελόνα κατευθύνθηκε κατευθείαν προς την οικογένεια του, η οποία παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες του Hard Rock Stadium.

Ο διεθνής επιθετικός μοιράστηκε μία συγκινητική στιγμή με τη σύντροφό του, Μπρούνα Μπιανκάρντι, αλλά και τις κόρες του, Μάβι και Μελ.

Ο γιος του, Ντάβι Λούκα, έδωσε επίσης το «παρών», με τους δύο άνδρες να κάνουν μία τρυφερή αγκαλιά, η οποία «μαγνήτισε» τα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων. Στη συνέχεια, ο Νέι τού έδωσε ένα φιλί στο κεφάλι, τη στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι τον επευφημούσαν για την επιστροφή του στην ομάδα.

Όμως, δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα, καθώς η ασφάλεια παραλίγο να παρέμβει και να εμποδίσει τον Ντάβι να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, φοβούμενη ότι επρόκειτο για μικρό αγόρι που προσπαθούσε να συναντήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά τον άφησαν να περάσει, αφού ο Νεϊμάρ και η υπόλοιπη οικογένεια τού έκαναν νόημα να πάει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενεζουέλα: Σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ συνταράζουν τη χώρα – Φόβοι για πολλούς νεκρούς – Κατέρρευσαν κτίρια

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Μυλοπόταμο – Ξηλώθηκαν 6 φυτείες κάνναβης

Μύκονος: Χτύπημα του "Ελληνικού FBI" σε κύκλωμα ναρκωτικών – Πέντε συλλήψεις