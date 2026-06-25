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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Μπλόκο» στην χορήγηση αδειών αν δεν υπάρχει ενημερότητα οφειλών

οφειλές
clock 09:27 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα νέο φίλτρο οικονομικής ενημερότητας απέναντι σε Δήμους και Περιφέρειες εισάγει ο κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας συνδέεται πλέον με την τακτοποίηση των τοπικών οφειλών.

Η διάταξη που θα διέπει από εδώ και μπρος την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπει ότι προϋπόθεση για να δοθεί άδεια από Δήμο ή Περιφέρεια είναι να μην υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον συγκεκριμένο φορέα. Από τον κανόνα εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η οφειλή βρίσκεται σε εκκρεμοδικία ή έχει ενταχθεί σε διακανονισμό καταβολής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η ρύθμιση έχει πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς πολλές δραστηριότητες περνούν από δήμους και περιφέρειες για άδειες, εγκρίσεις ή συναφείς διοικητικές πράξεις. Στην πράξη, η ύπαρξη απλήρωτων δημοτικών ή περιφερειακών οφειλών μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα.

Τοπική ενημερότητα για άδειες

Η νέα διάταξη δημιουργεί έναν μηχανισμό πίεσης για την είσπραξη ήδη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την αυτοδιοίκηση. Με άλλα λόγια, ο ενδιαφερόμενος δεν θα αρκεί να έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να είναι καθαρός και απέναντι στον δήμο ή την περιφέρεια από την οποία ζητά την άδεια.

Η διάταξη αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, προβλέπονται δύο δικλείδες. Αν η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικά, η οφειλή δεν μπλοκάρει αυτομάτως τη χορήγηση της άδειας. Το ίδιο ισχύει αν ο ενδιαφερόμενος έχει μπει σε διακανονισμό πληρωμής. Άρα το μπλόκο αφορά κυρίως όσους έχουν αφήσει απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές.

Ποιους αφορά στην πράξη

Η διάταξη μπορεί να επηρεάσει επιχειρήσεις που χρειάζονται άδειες ή εγκρίσεις για τη λειτουργία τους, επαγγελματίες που συναλλάσσονται συστηματικά με δήμους, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων, αλλά και όσους ζητούν άδεια από περιφερειακές υπηρεσίες.

Μάλιστα, η διατύπωση της διάταξης είναι ευρεία, καθώς αναφέρεται σε «οποιασδήποτε μορφής άδειες», αφήνοντας ανοιχτό πεδίο εφαρμογής σε πολλές κατηγορίες διοικητικών αδειών, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε δήμου ή περιφέρειας.

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