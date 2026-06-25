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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής έπεσε στον ΒΟΑΚ – Προβληματισμός για την ασφάλεια στο σημείο

Τροχαίο
clock 10:08 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί (25.06) όταν αναβάτης μηχανής βρέθηκε στο οδόστρωμα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χωρίς ωστόσο να τραυματίζεται.

Όπως σημειώνει αναγνώστης του ekriti.gr που απέστειλε και την φωτογραφία, δημιουργείται έντονος προβληματισμός για τη διαχείριση του περιστατικούκαθώς το ατύχημα συνέβη επί της εθνικής οδού, στη γέφυρα Παπαναστασίου προς Αγία Πελαγία, την ώρα που διέρχονται μαζικά τα οχήματα.

Η τοποθέτηση κώνου κυκλοφορίας θα ήταν χρήσιμη ώστε να προειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς, ωστόσο η μεταφορά του πάνω σε δίκυκλο, δεν είναι εφικτή.

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