Στο Ηράκλειο η Υπουργός Παιδείας - Πού θα πάει και ποιούς θα δει

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με επίκεντρο την εκπαίδευση, την καινοτομία και θεσμικές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Η επίσκεψη ξεκινά στις 10:30 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όπου αναμένεται να τεθούν ζητήματα εκπαιδευτικής λειτουργίας, στελέχωσης και περιφερειακού σχεδιασμού.

Στις 11:30 ακολουθούν τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας, μια δομή που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, ενισχύοντας τον ρόλο της Κρήτης ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόμβου.

Στις 12:40 η Υπουργός θα επισκεφθεί τις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστήμιου Κρήτης, ενώ από τις 13:00 έως τις 14:00 θα βρεθεί στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Μαριέττα Γιαννάκου».

Εκεί, ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση σχολείου «ΔΗΜΩΣ», το οποίο αφορά πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο με έμφαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

Αμέσως μετά, στις 14:15, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου, με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θεσμικές συναντήσεις

Στις 15:00 συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, σε ζητήματα παιδείας και κοινωνικής συνοχής

Στις 15:30 συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη

Στις 16:00 συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Στις 16:30 θα παρατεθεί γεύμα από τον Περιφερειάρχη, σε πιο ανεπίσημο κλίμα συζήτησης.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με στελέχη της ΔΕΕΠ και της Νέας Δημοκρατίας στο Galaxy Hotel, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μεταξύ 18:30 και 19:00 με εκδήλωση διεθνοποίησης του Πανεπιστήμιο Κρήτης, επίσης στο Galaxy Hotel.

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