Στο επίκεντρο η δομή μεταναστών στους Αθανάτους – Στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι κάτοικοι

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να βρίσκονται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος των Σταυρακίων, Χιωτάκης Ζαχαρίας, για να εκφράσουν τη σφοδρή αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία ελεγχόμενης δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί κλιμάκωση των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής με στόχο να λειτουργήσει εντός του Ιουλίου, επιλέγοντας τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις, με την τοπική κοινωνία να έχει ήδη αποστείλει δικαστικό εξώδικο προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο απορρίπτει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και ζητά άμεσες εξηγήσεις και εγγυήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.

Στη σημερινή ''απόβαση'' στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι κάτοικοι ζητούν από το Σώμα να πάρει ξεκάθαρη θέση και να στηρίξει τα αιτήματά τους ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου.

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