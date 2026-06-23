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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αυτοψία της Πολεοδομίας στις εγκαταστάσεις Σκουλούδη μετά το ξεσηκωμό των κατοίκων

δομή μεταναστών
clock 15:43 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ηλεκτρισμένο παραμένει το κλίμα στην περιοχή των Αθανάτων αλλά και στις γύρω περιοχές αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας στις παλιές αποθήκες του Σκουλούδη, επί της Ηρακλείου - Μοιρών.

Μετά και τις έντονες αντιδράσεις που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιεί αυτοψία στις πρώην εγκαταστάσεις Σκουλούδη στους Αθανάτους, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση του χώρου και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες, παραβάσεις ή ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η αυτοψία αποφασίστηκε μετά τις αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τις παρεμβάσεις που φέρεται να πραγματοποιούνται στον χώρο, ο οποίος έχει επιλεγεί για τη δημιουργία προσωρινής δομής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, στόχος του ελέγχου είναι η πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η διασφάλιση της τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας. Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν αναλυτική ενημέρωση για τον σχεδιασμό και τη χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο.

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