Ηράκλειο: Διαμαρτυρία στη Λότζια κατά της δομής μεταναστών - Ένταση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κάτοικοι των Αθανάτων και γύρω περιοχών του Ηρακλείου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις τους στη Λότζια κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Μετά τους συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Εξώδικο πολιτών σε δήμο και Περιφέρεια

Εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης υπέβαλαν πολίτες, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο δημιουργίας προσωρινής δομής στον χώρο του πρώην ελαιουργείου Σκουλούδη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν σχεδιάζει την εγκατάσταση τέτοιας δομής, υπογραμμίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε τη σχετική αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

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Το ζήτημα της δομής μεταναστών αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η οποία διακόπηκε προσωρινά λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε στην αίθουσα.

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