Για πρώτη φορά, Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα

Ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά ασθενής χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν 8.000χλμ. μακριά και συγκεκριμένα στην Κίνα!







Την επέμβαση (ριζική προστατεκτομή) στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη έκανε με ρομποτικά μηχανήματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής από την Ουχάν στην Κίνα ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος.







Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λιάτσικος, ο οποίος σήμερα θα κάνει χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα, έκανε λόγο για τεχνολογική εξέλιξη» με το «να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο».







Όπως εξήγησε «στην Αθήνα ήταν ένα τιμ που αν γινόταν κάτι έκτακτο - όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας - θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει την διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα» συμπλήρωσε ο Έλληνας γιατρός ο οποίος σχολίασε ότι «τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα».







«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» πρόσθεσε.







Όσο για τον ασθενή, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι «ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».







Ο καθηγητής Ιατρικής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα «θα γίνονται πιο συχνά. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυτό στο μέλλον θα το δείτε πολύ συχνά. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν διαγνωστική, τώρα γίνεται θεραπευτική. Η λογική που κατασκευάστηκαν τα ρομποτικά μηχανήματα από τους Αμερικανούς ήταν για να χειρουργεί ο γιατρός σε πεδίο μάχης αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω συνδεσιμότητας, τώρα είναι μια τελείως φαντασμαγορική κατάσταση».







Ο κ. Λιάτσικος τόνισε, τέλος, ότι για αυτές τις επεμβάσεις «απαιτείται ιατρική γνώση και η Ελλάδα έχει υψηλοτάτου επιπέδου γιατρούς και η τεχνολογία δεν έχει σύνορα, ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στη χώρα μας».

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