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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Καθίζηση δρόμου στο κέντρο της πόλης

καθίζηση
clock 09:54 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Προβληματισμό προκαλεί καθίζηση που καταγράφηκε στην οδό Γερονυμάκη, στο κέντρο του Ηρακλείου, σε ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Το σημείο έχει ήδη σημανθεί με κορίνες προκειμένου να προειδοποιούνται οι διερχόμενοι οδηγοί και να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα.

Η φθορά του οδοστρώματος φαίνεται να έχει δημιουργήσει υποχώρηση του δρόμου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς.

καθίζηση

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