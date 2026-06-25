Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε στην καρδιά και σκότωσε τον 17χρονο

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης (24/6) έχουν προχωρήσει οι Αρχές.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καβγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Εντοπίστηκε μαχαίρι, τι εξετάζουν οι Αρχές

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει η Ασφάλεια για τα αίτια της φονικής επίθεσης είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο.

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