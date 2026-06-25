Τι θα φάμε σήμερα; Καλοκαιρινή σαλάτα με φρέσκα λαχανικά και φρούτα

Υλικά



1 μικρό μαρούλι, ψιλοκομμένο



1 χούφτα ρόκα



1 χούφτα σπανάκι



1 αγγούρι, κομμένο σε λεπτές φέτες



1 καρότο, κομμένο σε λεπτές λωρίδες ή τριμμένο



1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λωρίδες



1 αβοκάντο, κομμένο σε κύβους



1 φλ. τσαγιού φρέσκα φρούτα (π.χ. φράουλες, μύρτιλα κ.α., κομμένα σε φέτες)



1/4 φλ. τσαγιού ψημένα καρύδια ή αμύγδαλα



100 γρ. φέτα ή κατσικίσιο τυρί, θρυμματισμένο (προαιρετικά)







Για τη σάλτσα:



3 κ. σ. ελαιόλαδο



1 κ. σ. ξύδι μπαλσάμικο



1 κ. σ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου



1 κ. γλ. μουστάρδα (προαιρετικά)



Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση







Εκτέλεση



Πλύντε καλά και στραγγίξτε τα φύλλα του μαρουλιού, της ρόκας και του σπανακιού.



Κόψτε το αγγούρι σε λεπτές φέτες, το καρότο σε λωρίδες ή τριμμένο, και την πιπεριά σε λωρίδες.



Σε μια μεγάλη σαλατιέρα, συνδυάστε το μαρούλι, τη ρόκα και το σπανάκι.



Προσθέστε το αγγούρι, το καρότο, την κόκκινη πιπεριά και το αβοκάντο.



Προσθέστε τα φρέσκα φρούτα της επιλογής σας και τα ψημένα καρύδια ή αμύγδαλα.



Αν θέλετε, προσθέστε και το θρυμματισμένο τυρί.



Σε ένα μικρό μπολ, χτυπήστε το ελαιόλαδο, το μπαλσάμικο, το μέλι (ή σιρόπι σφενδάμου), και τη μουστάρδα (αν χρησιμοποιήσετε).



Αλατοπιπερώστε τη σάλτσα αναλόγως τη γεύση.



Περιχύστε τη σάλτσα πάνω από τη σαλάτα και ανακατέψτε καλά.



Σερβίρετε αμέσως για να απολαύσετε την φρεσκάδα της.

Πηγή: newsbeast.gr

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