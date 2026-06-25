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Πιατάς για Σμαραγδή: "Είμαι ένας σοβαρός κωμικός, απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό"

πιατας
clock 11:00 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμητρης Πιατάς αναφέρθηκε στην εκπομπή Πρωινό για τον Γιάννη Σμαραγδή και  ξεκαθάρισε ότι τα σχόλιά του είχαν χιουμοριστικό χαρακτήρα και δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν κανέναν.

«Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ, αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα, όπως φαίνεται».

«Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους»., είπε ο ηθοποιός.

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Δημήτρης Πιατάς Γιάννης Σμαραγδής
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