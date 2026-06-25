Πεντάγωνο: Η ανθρώπινη πυραμίδα 1.000 δόκιμων που έγινε viral!

Κάθε καλοκαίρι, οι πρωτοετείς σπουδαστές της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ («plebes») έρχονται αντιμέτωποι με μια παράξενη δοκιμασία που έχει γίνει παράδοση: την αναρρίχηση στο Μνημείο Χέρντον, έναν οβελίσκο καλυμμένο με λίπος. Φέτος, χίλιοι σπουδαστές της Ακαδημίας αναμετρώνται ως ανθρώπινη πυραμίδα στον γλιστερό γρανίτη ύψους 6 μέτρων κόντρα στην αντι-DEI ρητορική του Πιτ Χέγκσεθ, με μια μικρόσωμη γυναίκα να σπάει τα στερεότυπα που προσπάθησε να ενθαρρύνει ο υπουργός Πολέμου.

Η παράδοση επιβάλλει να αντικαταστήσουν το λευκό ναυτικό καπέλο στην κορυφή με το καπέλο του αξιωματικού, σηματοδοτώντας το τέλος της σκληρής πρώτης χρονιάς τους. Φέτος, η τάξη του 2029 ρίχνεται στη μάχη υπό ένα βαρύ γεωπολιτικό σκηνικό, καθώς η πρόσβαση στην Ακαδημία είχε περιοριστεί λόγω της περιφερειακής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν.

Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, αποκτά βαθιά πολιτική χροιά. Είναι οι πρώτοι σπουδαστές που υπηρετούν υπό τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επιβάλει μια ακραία πολιτικοποίηση στο στράτευμα, απολύοντας ανώτατους αξιωματικούς, απαγορεύοντας βιβλία, αντικαθιστώντας την πρώτη γυναίκα διοικητή της Ακαδημίας και χλευάζοντας τους «παχείς στρατηγούς». Ο Χέγκσεθ ηγείται μιας σταυροφορίας κατά των πολιτικών συμπερίληψης, υποστηρίζοντας ανοιχτά: «Λέω ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να έχουμε γυναίκες σε μάχιμους ρόλους».

Το Χέρντον μετατρέπεται σε ένα ζωντανό mosh pit, όπου η θεωρία και οι στρατηγικές καταρρέουν. Μέσα στο χάος, οι σπουδαστές φτιάχνουν μια ανθρώπινη πυραμίδα, ενώ δέχονται ριπές κρύου νερού. Ο Τζέιμς ΜακΝιλ, απόφοιτος του 1986, θυμάται τη δική του εμπειρία ως «ένα απίστευτο συναίσθημα χαράς και ανακούφισης και απλής, αγνής ευτυχίας που αυτή η χρονιά του πρωτοετούς είχε τελειώσει».







Στην κορύφωση της προσπάθειας, μια μικρόσωμη γυναίκα επιχειρεί μια τολμηρή ανάβαση στη νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου. Καμία γυναίκα δεν έχει καταφέρει ποτέ ιστορικά να αλλάξει τα καπέλα.

Κάτω από τα πόδια της, σχηματίζεται μια αυθόρμητη βάση: οι σωματώδεις σπουδαστές μπαίνουν στη βάση για να αντέξουν το βάρος, οι μικρότεροι σκαρφαλώνουν και άλλοι σχηματίζουν ανθρώπινο τείχος για να κόψουν το νερό. «Όλα συμβαίνουν πάνω στην έξαψη της στιγμής», σημειώνει ένας συμμετέχων.

Αυτή η αυθόρμητη συνεργασία αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις επιθέσεις του Χέγκσεθ περί «αποδυνάμωσης των προτύπων» λόγω των γυναικών. Οι σπουδαστές αποδεικνύουν στην πράξη ότι μια δύναμη με ποικίλα χαρακτηριστικά είναι πιο εφευρετική. Παρά την υπερπροσπάθεια, η ανθρώπινη πυραμίδα καταρρέει και η νεαρή κοπέλα πέφτει ξανά στο έδαφος της Αννάπολις.

Το μήνυμα όμως έχει σταλεί, αποδεικνύοντας ότι η ομαδικότητα ξεπερνά τις ιδεολογικές αγκυλώσεις της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Slate.

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