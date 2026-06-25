Αντίστροφη μέτρηση: Ολική έκλειψη ηλίου σε 50 ημέρες

Μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε συγκεκριμένες περιοχές της Αρκτικής, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της βόρειας Ισπανίας.

Η επερχόμενη ολική έκλειψη ηλίου θα προσφέρει ένα σπάνιο θέαμα, με τη μέγιστη διάρκεια ολικότητας να φτάνει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο της μέγιστης διάρκειας (2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα), με εξαιρετικά σημεία θέασης όπως οι παραλίες με μαύρη άμμο στο Εθνικό Πάρκο Snæfellsjökull της Ισλανδίας.

Στη Μαγιόρκα στην Ισπανία. Η φημισμένη τουριστική περιοχή και οι παραλίες της (όπως στο Port de Sóller ή στη δυτική ακτή) βρίσκονται ακριβώς στο μονοπάτι της ολικότητας. Εκεί το φαινόμενο θα είναι ορατό για περίπου 1,5 λεπτό (1 λεπτό και 34–36 δευτερόλεπτα) ακριβώς πριν από τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό «sunset eclipse» πάνω από τη Μεσόγειο.

Δέλτα του Έβρου (Καταλονία, Ισπανία): Ακόμη μια διάσημη παράκτια περιοχή στην ηπειρωτική Ισπανία όπου η ολική έκλειψη θα διαρκέσει επίσης γύρω στο 1,5 λεπτό.

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