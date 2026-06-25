Γη της Ελιάς: Η Βασιλική και ο Στέφανος μαλώνουν για τον Μάρκο

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 147ο: Η Αλεξάνδρα και η Ερωφίλη προσπαθούν να πείσουν τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών τους να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, ενώ η αστυνομία εκδίδει ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει πως η οικογένεια δεν είχε καμία ανάμειξη με το κύκλωμα. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη παντρεύονται με μάρτυρες τον Τζον και τον Στέφανο και ακολουθεί μικρό γλέντι στο σπίτι τους. Ο Μάρκος πιέζει τη Βασιλική για άλλες 5.000 ευρώ, αλλά για κακή της τύχη ο Στέφανος την παίρνει είδηση και το ζευγάρι μαλώνει. Ο Κουράκος δίνει εντολή στον Στράτο να παρακολουθεί τον Μάρκο και ανακαλύπτει ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Η Ισμήνη μαθαίνει για τον γάμο και τα βάζει με τον Λυκούργο και τη Χάιδω που δεν την ενημέρωσαν, αλλά αυτή τη φορά η Χάιδω τη βάζει στη θέση της. Η Ερωφίλη μαζεύει τα πράγματα από το σπίτι της κι αποφασίζει να το πουλήσει, κάνοντας μια νέα αρχή στη ζωή της. Την ίδια ώρα, η Χριστιάνα ξεβράζεται λιπόθυμη σε μια παραλία, είναι ζωντανή.

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