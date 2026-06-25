«Φρένο» στους βιομετρικούς ελέγχους ζητούν τα αεροδρόμια: Φόβοι για χάος το καλοκαίρι

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός καλοκαιριού γεμάτου καθυστερήσεις και πολύωρες ουρές βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Entry/Exit System – EES) αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο όγκο επιβατών της θερινής περιόδου.

Την πιο ηχηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Aeroporti di Roma, Μάρκο Τρονκόνε, ο οποίος δήλωσε στους Financial Times ότι η μόνη λύση για να αποφευχθεί μια «καταστροφή» τις επόμενες εβδομάδες είναι να επιτραπεί η προσωρινή αναστολή των βιομετρικών ελέγχων για μέρος των επιβατών. Όπως υποστήριξε, το σύστημα αποδεικνύεται ασύμβατο με τις κυκλοφοριακές αιχμές που αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Τεχνολογία που δεν ανταποκρίνεται

Το EES τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στα μέσα Απριλίου, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται για πρώτη φορά στον χώρο Σένγκεν πρέπει να καταχωρούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και τη φωτογραφία τους, αντικαθιστώντας τη σφράγιση των διαβατηρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους διαχειριστές των αεροδρομίων, η τεχνολογία δεν λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί. Τα αυτόματα περίπτερα παρουσιάζουν συχνά προβλήματα, ενώ ακόμη και ταξιδιώτες που έχουν ήδη καταγραφεί στο σύστημα καλούνται πολλές φορές να επαναλάβουν τη διαδικασία από την αρχή, προκαλώντας νέα συμφόρηση.

«Οι διαδικασίες πρέπει να λειτουργούν καλύτερα. Το πρόβλημα είναι η αυτοματοποίηση. Τα μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε», δήλωσε στους Financial Times ο γενικός διευθυντής της ACI Europe, Ολιβιέ Γιανκόβετς.

Προειδοποιήσεις για ουρές έως και έξι ώρες

Οι πρώτες δυσλειτουργίες έχουν ήδη γίνει αισθητές, καθώς σε αρκετά αεροδρόμια έχουν καταγραφεί πολύωρες ουρές τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο επιβατών, προκαλώντας καθυστερήσεις σε πτήσεις αναψυχής αλλά και επαγγελματικά ταξίδια.

Οι φόβοι εντείνονται ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, όταν εκατομμύρια επισκέπτες από χώρες εκτός Ε.Ε. –μεταξύ αυτών και χιλιάδες Βρετανοί– θα ταξιδέψουν προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) έχει ήδη προειδοποιήσει ότι στους πιο επιβαρυμένους αερολιμένες οι χρόνοι αναμονής θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις έξι ώρες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένα αεροδρόμια έχουν ήδη προχωρήσει ανεπίσημα στην αναστολή μέρους των ελέγχων, προκειμένου να αποσυμφορήσουν τις ουρές, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα και ελληνικά αεροδρόμια επέτρεψαν σε Βρετανούς ταξιδιώτες να παρακάμψουν προσωρινά τις διαδικασίες του EES.

Η Κομισιόν καθησυχάζει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, απορρίπτει την εικόνα γενικευμένης δυσλειτουργίας.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στους Financial Times ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά σε όλες τις χώρες του Σένγκεν και υποστήριξε ότι οι μεγάλες αναμονές οφείλονται κυρίως σε προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως οι ελλείψεις προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές και η συγκέντρωση πολλών πτήσεων στις ίδιες χρονικές ζώνες. Παράλληλα, επισήμανε ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επαρκή ευελιξία, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να αναστέλλουν προσωρινά τους βιομετρικούς ελέγχους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της ομαλής ροής των επιβατών.

Ωστόσο, για τους διαχειριστές των αεροδρομίων, η ανησυχία παραμένει έντονη. Όπως προειδοποιούν, εάν οι καθυστερήσεις οδηγήσουν σε εκτεταμένες αναβολές πτήσεων, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στα αεροδρόμια του χώρου Σένγκεν, αλλά θα επηρεάσουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών μέσα στην πιο απαιτητική περίοδο του έτους.

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