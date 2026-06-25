Στήριξη Γκαγκάτση σε Κωνσταντέλια

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αναφέρθηκε στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας, τουλάχιστον για τους προσεχείς αγώνες του Nations League. Μιλώντας πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του νεαρού ποδοσφαιριστή σε ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις.

«Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην Εθνική, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

«Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», πρόσθεσε και τόνισε πως οι προσωπικές επιλογές και η οικογενειακή ζωή δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται «για να εξυπηρετούνται αφηγήματα κι εντυπώσεις».

Στη συνέχεια ο Μάκης Γκαγκάτσης έστρεψε τα βέλη του εναντίον του Τύπου, λέγοντας: «Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά, εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν τον Γιάννη».

Η τοποθέτησή του ολοκληρώθηκε με προτροπή για σεβασμό της επιλογής του «Ντέλια» και την υπενθύμιση ότι σύσσωμη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Εθνική ομάδας στέκονται δίπλα του, ενώ υπογράμμισε ότι «οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές γι΄ αυτόν», διατυπώνοντας την εκτίμηση πως «σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας».