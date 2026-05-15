Φορτέτσα: Έπεσαν οι υπογραφές για το πρανές που υποχώρησε στη Ναυαρίνου (εικόνες)

Τη σύμβαση για την αποκατάσταση του πρανούς στην οδό Ναυαρίνου στη Φορτέτσα υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Βασίλη Σπυριδάκη, της Προέδρου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέας Βρούχου, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φορτέτσας Γιώργου Γιαννίκα και της Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Λουκιάνας Κανδηλάκη το πρωί της Παρασκευής 15/5.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κατά την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε για το έργο προϋπολογισμού 450.000 ευρώ το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα των κατοίκων της περιοχής και να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο από πάρα πολλές απόψεις για την περιοχή το οποίο δεν το εγκαταλείψαμε ούτε στιγμή για να μη χαθεί χρόνος. Έχει μάλιστα διπλή αξία το σημείο καθώς είναι σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η Φορτέτσα όπως γνωρίζουμε είναι το οθωμανικό οχυρό που δημιουργήθηκε το 17ο αιώνα και στο σημείο βρίσκεται ένα από τα ελάχιστα κατάλοιπα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής».

(Το πρανές όπως είναι σήμερα)

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση στο πλαίσιο του έργου με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 12 μήνες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της εδαφικής αστάθειας του δρόμου στον οποίο, λόγω των εδαφικών μετακινήσεων, έχει καταρρεύσει τμήμα τοιχίου σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος . Το έργο προβλέπει αποκατάσταση της εδαφικής αστάθειας και περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές για την αφαίρεση του τμήματος του λιθόδμητου τοιχίου που δεν έχει καταρρεύσει, τεχνικές εργασίες στερέωσης, ανακατασκευή του λιθόδμητου τοιχίου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο τμήμα που έχει καταρρεύσει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε όλο το μήκος επέμβασης, νέα ασφαλτόστρωση του δρόμου καθώς και κατασκευή χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν και διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Φορτέτσας.

