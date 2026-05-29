Δήμας: Παράλληλα με ΒΟΑΚ και Καστέλλι προχωρούν και οι μελέτες για τον ΝΟΑΚ

Στην πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής της Κρήτης αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, σε συνεργασία με το Powergame.gr, δίνοντας έμφαση τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και στα έργα που σχεδιάζονται για τον νότιο οδικό άξονα της Κρήτης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης ως «το τελευταίο μεγάλο έργο που πρέπει να παραδοθεί», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς για την προώθησή του. Όπως ανέφερε, μέχρι τον Ιούλιο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πέντε επιπλέον τμήματα παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, συνολικού μήκους 131 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα τμήματα του έργου που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ και δημοσίων συμβάσεων – συγκεκριμένα τα Χερσόνησος–Νεάπολη και Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος – προχωρούν κανονικά και θα είναι έτοιμα μέσα στο επόμενο έτος. Για το βασικό τμήμα του έργου μέσω παραχώρησης, τόνισε ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Αναφερόμενος στο αεροδρόμιο Καστελλίου, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της χώρας, με δυνατότητα εξυπηρέτησης του δεύτερου μεγαλύτερου όγκου επιβατών στην Ελλάδα. Όπως είπε, το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 70%, ενώ θα συνδεθεί λειτουργικά με τον ΒΟΑΚ. Η εκτίμηση για την ολοκλήρωσή του τοποθετείται χρονικά στον Νοέμβριο του 2028.

Για τον νότιο οδικό άξονα της Κρήτης, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές μελέτες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα υποδομών, διαχείρισης υδάτων αλλά και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της νότιας πλευράς του νησιού.

