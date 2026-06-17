Μετωπική Κοβέσι – Αρείου Πάγου για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Σε σύγκρουση με την ελληνική δικαστική ηγεσία έρχεται η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) κατέθεσε επίσημη προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), η οποία περιέκοψε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Το χρονικό της διαφωνίας

Η κρίση ξέσπασε όταν το Κολέγιο της EPPO αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων –μεταξύ των οποίων οι Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσιος Μουζάκης– για πέντε έτη, όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ωστόσο, το ΑΔΣ του Αρείου Πάγου ενέκρινε παράταση μόλις δύο ετών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Λουξεμβούργου, με την κυρία Κοβέσι να αποστέλλει αρχικά επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης και πλέον να περνά σε ευθεία δικαστική αμφισβήτηση της απόφασης εντός των τειχών.

Τα Επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής ΕισαγγελίαςΣτην προσφυγή της, η Λάουρα Κοβέσι τονίζει ότι:

Η 5ετής θητεία είναι υποχρεωτική βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.Διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία των εισαγγελέων από εγχώριες ή πολιτικές παρεμβάσεις.Προστατεύεται η συνέχεια των ερευνών για κρίσιμες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς και κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων.

Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως την ερχόμενη εβδομάδα (πιθανότατα στις 24 Ιουνίου 2026) για να εξετάσει το αίτημα.

Ήδη, ωστόσο, ανώτατοι δικαστικοί κύκλοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η προσφυγή της EPPO είναι νομικά παραδεκτή. Υποστηρίζουν ότι το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων του ΑΔΣ από εξωτερικούς θεσμικούς φορείς.Νομικοί αναλυτές εκτιμούν πως αν ο Άρειος Πάγος απορρίψει την προσφυγή για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, η Λάουρα Κοβέσι δεν θα υποχωρήσει. Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο, ανοίγοντας έναν νέο, απρόβλεπτο κύκλο εγχώριας και διεθνούς θεσμικής έντασης.

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