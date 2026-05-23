Μπαρτζώκας: «Ανεκτίμητη στιγμή να είσαι στον τελικό, ειδικά κόντρα στη Ρεάλ» (βίντεο)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα στο φάιναλ φορ της Euroleague, αποκλείοντας τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό, και τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του, θέλουν να κάνουν και το δεύτερο, να νικήσουν την Κυριακή (24/5-21:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης, για 2η φορά σε τελικό και να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, απέναντι στην πολυνίκη των 11 τίτλων.

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αρχική τοποθέτησή του, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την απουσία τριών ψηλών (Ταβάρες, Λενς και Γκαρούμπα) λόγω τραυματισμών από τη δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και απάντησε: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Σε ερώτηση για το γεγονός πως αν και ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία ν' αποφύγει την κατάρα της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο, αλλά δεν το έπραξε (σ.σ. αρκούσε να ηττηθεί από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στην 38η και τελευταία αγωνιστική), κι αν αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν είναι προληπτικός ή στην μεγάλη εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ προληπτικός. Αυτό το δούλεψα και το δουλεύω και πλέον θα έλεγα πως είμαι στο 50% προληπτικός εν συγκρίσει με πριν. Θα σου πω... ναι είχαμε την ευκαιρία να τερματίσουμε δεύτεροι, αλλά δεν μπορείς να κάτσεις να χάσεις. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.».

Για το αν κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ, όταν ρωτήθηκε, ο Μπαρτζώκας απάντησε: «Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξήμισι ώρες (γέλια)».

Για την αποψινή συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε. Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτες. Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι».

Για το πόσο διαφορετικός αισθάνεται πως είναι ο ίδιος από το 2013 όταν κατέκτησε τον πρώτο και μοναδικό του τίτλο Euroleague μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Είμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας μετά από τόσα χρόνια. Αποτέλεσμα δραματικών ηττών και όλων των άλλων... Το θέμα είναι πώς αξιοποιείς το κάθε πράγμα, αν καταθλίβεσαι ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία είναι σημαντική. Το μόνο κοινό με το 2013 είναι ότι οι αντίπαλοι είναι ίδιοι, αλλά βλέπω την ίδια δίψα και την ίδια συγκέντρωση στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νικητές».

Για το αν η Ρεάλ είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν είναι αουτσάιντερ, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Η Ρεάλ είναι συνήθως το φαβορί, σπάνια είναι το αουτσάιντερ. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσει την ομάδα του για ένα ματς που κρίνει επιτυχία ή αποτυχία και το αν θεωρεί πως ήρθε η ώρα να δούμε σειρές αγώνων: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο η 24ωρη, η ομάδα χτίζεται όλη τη χρονιά. Αν πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές έχεις μόνο μια μέρα. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να στηριχτείς στις αρχές σου, που σε έφεραν ως εδώ. Φυσικά υπάρχει ατομικό και ομαδικό σκάουτινγκ. Όλοι λέμε τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός ως πρώτος στην κανονική περίοδο στα τρία από τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του σε σειρά αγώνων. Σε ένα ματς μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Final 4, ίσως είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, μομέντουμ, τύχη και υγεία».

Για την πίεση και πώς την αντιμετωπίζουν οι προπονητές: «Συμφωνώ απόλυτα με τον Σέρτζιο. Προσπαθώ να αποκλείσω τους θορύβους. Δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγνώμη. Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες μου και τους παίκτες. Ό,τι και να γίνει αύριο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν... τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ας ζήσουμε τη στιγμή».

Για το πώς θέλει να αποφύγει αυτό το μπέρδεμα: «Η όλη κουβέντα για το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά είναι απόψεις που δεν μας επηρεάζουν. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλή ποιότητα. Κάποιες φορές η πίεση που έχει η γηπεδούχος ομάδα είναι μειονέκτημα. Η Ρεάλ φαίνεται πως έχει δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ