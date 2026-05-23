Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και ξαφνική είδηση έρχεται από τα Ιωάννινα, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ο 33χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο Μάριος Οικονόμου φέρεται να οδηγούσε μηχανή και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δόμο των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης, μετά το τροχαίο, με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε έναν δρόμο που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Σύμφωνα με το epirusgate.gr μάλιστα, στο σημείο έτυχε να βρίσκεται και ένας γερανός της αστυνομίας, ο οποίος και μετέφερε στη συνέχεια τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δε, άμεσα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της τροχαίας, με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται εσπευσμένα στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο έτερος οδηγός είναι ένας 64χρονος άνδρας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με το συμβάν, αναφέροντας πως βρίσκεται στο πλευρό του ίδιου του Μάριου Οικονόμου και της οικογένειας του για ό,τι χρειαστούν.

Ο Μάριος Οικονόμου ξεκίνησε την καριέρα του από τους νέους του ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κάλιαρι και την Μπολόνια, πριν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και γίνει διεθνής και με την Εθνική Ελλάδας.

