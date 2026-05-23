ΟΜΟΡΦΙΑ
Bubblegum Nails: Η τάση που αντικαθιστά τα ''καθαρά'' ροζ νύχια
clock 17:49 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ακόμα και οι ορκισμένες λάτρεις του μινιμαλισμού αναζητούν φέτος την άνοιξη μια πινελιά ανανέωσης, και τα bubblegum nails είναι η απάντηση.

Ενώ τα “clean” γαλλικά και οι γαλακτερές βάσεις παραμένουν διαχρονικές αξίες, η απόχρωση της ροζ τσιχλόφουσκας έρχεται να δώσει έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στο μανικιούρ μας.

Η ειδοποιός διαφορά; Η ημιδιάφανη, “glassy” υφή που θυμίζει πραγματική φούσκα, διατηρώντας το αποτέλεσμα δροσερό και απόλυτα κομψό.

Όπως με κάθε άλλη τάση, έτσι και με αυτήν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να την υιοθετήσετε. Κοντά, μακριά, οβάλ ή στρογγυλά, υπάρχουν αμέτρητα σχέδια και επιλογές, ώστε να βρείτε ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ.

Πηγή: govastileto.gr

