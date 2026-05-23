Τουρκία: Ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καράτζα, έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης, στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Turk, ο Καρατζά τραυματίστηκε, όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά.

Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις. Ήδη οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ προς το παρόν το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Ο Αλίμ Καράτζα, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το κίνητρο πίσω από την ένοπλη επίθεση εναντίον του δημάρχου παραμένει άγνωστο.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Silahlı saldırıya uğradı‼️Saldırgan olay yerinden kaçtı pic.twitter.com/oB5eD0NsML — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) May 23, 2026

