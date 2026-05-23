ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 18:27
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι
clock 18:51 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καράτζα, έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης, στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Turk, ο Καρατζά τραυματίστηκε, όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά.

Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις. Ήδη οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ προς το παρόν το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Ο Αλίμ Καράτζα, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το κίνητρο πίσω από την ένοπλη επίθεση εναντίον του δημάρχου παραμένει άγνωστο.

