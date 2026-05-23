Κύπελλο «Μάχη της Κρήτης»: Στον τελικό η μικτή Ηρακλείου, 1-0 τα Χανιά

Η μικτή Ηρακλείου νίκησε στο γήπεδο Σισσίου με 1-0 το αντίστοιχο συγκρότημα των Χανίων με γκολ του Ξυδάκη στην εκπνοή του αγώνα και προκρίθηκε στον Κυριακατικο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου «Μάχη της Κρήτης», όπου θα αντιμετωπίσει τη Μικτή Λασιθίου (νίκησε με 3-2 τη μικτή ρεθύμνου).

Την Κυριακή στο στάδιο "Περικλής Μελιδονιώτης" στη Νεάπολη θα γίνει στις 10:00 ο μικρός τελικός Χανιά- Ρέθυμνο και στις 12:30 ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, Λασίθι -Ηράκλειο.

Στο 7’ τα Χανιά είχαν δοκάρι με τον Περάκη, ενώ στο 30’ έχασαν μοναδική ευκαιρία με χαμένο τετ-α-τετ του Οικονομάκη. Από την άλλη ο Βουντουράκης έκανε σπουδαία απόκρουση σε εξ επαφής φάση με τον Τσιμπινό.

Στο δεύτερο μέρος το Ηράκλειο ανέβασε ρυθμό και στο 50’ ο Τσιμπινός σημάδεψε το δοκάρι με δυνατό σουτ.

Τελικά στην εκπνοή με το σουτ του Β. Ξυδάκη το Ηράκλειο πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.

Χανιά (Θάνος Χατζηαθανασίου – Γιώργος Μουριζάκης): Βουντουράκης, Δρακάκης, Αχτάρης, Ξεκουκουλωτάκης, Ντουνιαδάκης, Χαραλαμπίδης, Ε. Πυροβολάκης, Περάκης (63’ Παρδαλάκης), Βαρουχάκης, Σβουράκης (53’ Σβουράκης), Οικονομάκης (53’ Μαναρώλης).

Ηράκλειο (Βασίλης Κασσαπάκης): Καπαρός (76’ Αγαπάκης), Καραμπουρνιώτης, Γιωργομιχελάκης, Καπελώνης, Περσέκου (76’ Γεωργακόπουλος), Λέσι, Βαρδαλαχάκης, Ν. Ξυδάκης, Καμαρίτης (41’ Παπαδάκης), Παπαφραγκάκης (61’ Τσιρκινίδης), Τσιμπινός (61’ Β. Ξυδάκης).

