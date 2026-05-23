O Δημήτρης Κοργιαλάς σχολιάζει την ένταξη της Κατερίνας Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς με ανάρτησή του στα social media σχολιάσε την συμπόρευση της Κατερίνας Μουτσάτσου στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει. ψαράς… ΨΑΡΑΣ!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!» έγραψε ο Δημήτρης Κοργιαλάς.

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς έχει συνδέσει το όνομά του με την Κατερίνα Μουτσάτσου λόγω της συνεργασίας τους το 2004 στο τραγούδι “Μια Φορά”, το οποίο παραμένει κλασικό pop-dance hit της εποχής.

Image

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ιωαννίδης: Η σπάνια φωτογραφία με τον τεσσάρων ετών γιο του

Παρά Πέντε: Οι πρωταγωνιστές της σειράς πόζαραν όλοι μαζί