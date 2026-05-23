Εργοτέλης: Σπουδαία μεταγραφή με την απόκτηση του Μανώλη Τζανακάκη

Ηχηρή ήταν η πρώτη μεταγραφή που πραγματοποίησε ο Εργοτέλης εν όψει Γ' Εθνικής, Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Μανώλη Τζανακάκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα των Χανίων.



Ο Τζανακάκης αγωνίστηκε είκοσι φορές τη φανέλα των Χανίων (19 στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο), 1.216 αγωνιστικά λεπτά, με απολογισμό ένα γκολ (το δεύτερο γκολ των Χανίων στην εντός έδρας νίκη με 2-0 επί του Παναργειακού).

''Ο Εργοτέλης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αθλητικής μου ζωής και νιώθω μεγάλη τιμή που θα φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα.'', τόνισε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων.

Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά:

Ο ΓΣ Εργοτέλης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του Μανώλη Τζανακάκη στον Σύλλογό μας, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μανώλης Τζανακάκης αποτελεί ένα «γνήσιο» παιδί του Εργοτέλη, καθώς μεγάλωσε στην Ακαδημία του Συλλόγου και ακολούθησε όλη τη διαδρομή των αναπτυξιακών τμημάτων μέχρι την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα. Με το ταλέντο, την εργατικότητα και το ήθος του, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά προϊόντα της Ακαδημίας μας.

Γεννημένος στις 30 Απριλίου 1992, στο Οροπέδιο Λασιθίου, αγωνίζεται ως δεξιός αμυντικός, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια επιτυχία και άλλες θέσεις στα άκρα. Η εξαιρετική του παρουσία με τη φανέλα του Εργοτέλη τον οδήγησε το 2013 στον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, φορώντας τις φανέλες της Ανόρθωσης, του Άρη Θεσσαλονίκης, του Παναιτωλικού, της Ξάνθης, της Καρμιώτισσας, του Ιωνικού και της Καλαμάτας, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΠΑΕ Χανιά.

Με περισσότερες από 100 συμμετοχές στη Super League 1 και 34 συμμετοχές στις ομάδες της Κύπρου, ο Μανώλης έχει καταγράψει μια σημαντική πορεία στο ελληνικό και κυπριακό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζοντας για τη σταθερότητα, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητά του.

Η επιστροφή του στον Εργοτέλη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένας ποδοσφαιριστής που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά μέσα στον Σύλλογο επιστρέφει για να φορέσει ξανά την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο Μανώλης Τζανακάκης προχώρησε στην εξής δήλωση μετά τη συμφωνία του με τον Εργοτέλη:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στον τόπο μου και στο ποδοσφαιρικό μου σπίτι. Από το Μαρτινέγκο έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις. Εκεί γαλουχήθηκα ποδοσφαιρικά, δημιούργησα φιλίες ζωής και χαίρομαι που θα αγωνιστώ ξανά σε αυτό το γήπεδο.

Ο Εργοτέλης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αθλητικής μου ζωής και νιώθω μεγάλη τιμή που θα φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα. Είχα την ευλογία να ζήσω με αυτή την ομάδα όμορφες και ένδοξες στιγμές, σε εποχές που αντιμετώπιζε τους «ισχυρούς» του ελληνικού ποδοσφαίρου επί ίσοις όροις.

Υπήρξαν όμως και δύσκολες περίοδοι, όταν κληθήκαμε μαζί με αρκετά παιδιά της Ακαδημίας να σηκώσουμε το βάρος της φανέλας και να κρατήσουμε τον Σύλλογο όρθιο. Όλες αυτές οι εμπειρίες μάς ωρίμασαν και αποτέλεσαν το εφαλτήριο για αρκετούς από εμάς ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Για όλα αυτά, χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Εργοτέλη. Επιστρέφω έτοιμος για μια απαιτητική και δύσκολη χρονιά σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Με σκληρή δουλειά, ενότητα και τον κόσμο δίπλα μας, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να βάλουμε ακόμα ένα λιθαράκι ώστε ο Εργοτέλης να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές. Ο Εργοτέλης είναι ένας μεγάλος Σύλλογος, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται, και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να μεταδώσουμε και στα νεότερα παιδιά.»

Καλωσορίζουμε τον Μανώλη Τζανακάκη και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Εργοτέλη.

