ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 20:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Χανιά 1976: Νοσταλγικά πλάνα από το εμβληματικό ξενοδοχείο «Ξενία»
ξενοδοχείο - Ξενία
clock 19:48 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυτό το σπάνιο βουβό φιλμ 8mm μας ταξιδεύει πίσω στα Χανιά του 1976. Καταγράφει στιγμές από την άλλοτε πολυσύχναστη πισίνα και τις εγκαταστάσεις του εμβληματικού ξενοδοχείου «Ξενία» στην ακτή Κανάρη, που αποτελούσε το κοσμοπολίτικο σημείο αναφοράς της πόλης.

Συγκεκριμένα:

Βρισκόμαστε στην ακτή Κανάρη, στα Χανιά της Κρήτης, όπου ήταν το ξενοδοχείο «Ξενία» της πόλης. Το «Ξενία» των Χανίων χτίστηκε το 1970 στη δυτική τάφρο των ενετικών τειχών, στον προμαχώνα San Salvatore.

Βρισκόμαστε στην οδό Κανάρη, κάτω από το ξενοδοχείο, που διέρχεται ανάμεσα από την ακτή και τα ενετικά τείχη. Η κάμερα ακολουθεί τη πορεία της άμαξας με το λευκό άλογο, ενώ στο πεζοδρόμιο, οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν τη βόλτα τους.

Στη συνέχεια, διαβάζουμε τη διαφημιστική πινακίδα του ξενοδοχείου «Ακρωτήρι». Ακολουθεί πλάνο από τον χώρο της πισίνας του «Ξενία», όπου παρατηρούμε τους παραθεριστές, τις γαλάζιες καρέκλες και τις ντουζιέρες.

Έπειτα, ο κινηματογραφιστής μας δείχνει το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτήριο, στη συμβολή των οδών ακτής Κανάρη και Χρυσοστόμου Σμύρνης, δίπλα απ’ το ξενοδοχείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ξενοδοχείο Χανιά Ξενία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis