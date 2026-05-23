Χανιά 1976: Νοσταλγικά πλάνα από το εμβληματικό ξενοδοχείο «Ξενία»

Αυτό το σπάνιο βουβό φιλμ 8mm μας ταξιδεύει πίσω στα Χανιά του 1976. Καταγράφει στιγμές από την άλλοτε πολυσύχναστη πισίνα και τις εγκαταστάσεις του εμβληματικού ξενοδοχείου «Ξενία» στην ακτή Κανάρη, που αποτελούσε το κοσμοπολίτικο σημείο αναφοράς της πόλης.

Συγκεκριμένα:

Βρισκόμαστε στην ακτή Κανάρη, στα Χανιά της Κρήτης, όπου ήταν το ξενοδοχείο «Ξενία» της πόλης. Το «Ξενία» των Χανίων χτίστηκε το 1970 στη δυτική τάφρο των ενετικών τειχών, στον προμαχώνα San Salvatore.

Βρισκόμαστε στην οδό Κανάρη, κάτω από το ξενοδοχείο, που διέρχεται ανάμεσα από την ακτή και τα ενετικά τείχη. Η κάμερα ακολουθεί τη πορεία της άμαξας με το λευκό άλογο, ενώ στο πεζοδρόμιο, οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν τη βόλτα τους.

Στη συνέχεια, διαβάζουμε τη διαφημιστική πινακίδα του ξενοδοχείου «Ακρωτήρι». Ακολουθεί πλάνο από τον χώρο της πισίνας του «Ξενία», όπου παρατηρούμε τους παραθεριστές, τις γαλάζιες καρέκλες και τις ντουζιέρες.

Έπειτα, ο κινηματογραφιστής μας δείχνει το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτήριο, στη συμβολή των οδών ακτής Κανάρη και Χρυσοστόμου Σμύρνης, δίπλα απ’ το ξενοδοχείο.

