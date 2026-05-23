Η UNESCO στηρίζει την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το θέμα της οριστικής επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής από το 1984, κυριάρχησε στις εργασίες της 25ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε Σύσταση, στο οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίζει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Επιπλέον, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα και καλεί για μία ακόμη φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση από την ελληνική αντιπροσωπεία λεπτομερούς ιστορικού και επιχειρημάτων που στηρίζουν το δίκαιο και νόμιμο αίτημα για επιστροφή των Γλυπτών, τονίζουν την απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, την παράνομη απόσπασή τους από τον Λόρδο Έλγιν πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο και τις καταστροφικές συνέπειες της παραμονής τους σ’ αυτό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη δική του τοποθέτηση, επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα Γλυπτά και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα, ενώ η Τουρκία αρνήθηκε την ύπαρξη σουλτανικού εγγράφου ή φιρμανιού που να νομιμοποιεί την απόσπαση των Γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση τους από τον Λόρδο Έλγιν. Κάλεσε δε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί στο εξής, την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα στα διεθνή διακυβερνητικά fora.

