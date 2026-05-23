Πιθανότητες 50-50 για συμφωνία με το Ιράν «βλέπει» ο Τραμπ: Στο τραπέζι η νέα πρόταση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο (23/5) ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του μέσα στην ημέρα για να συζητήσει την τελευταία πρόταση του Ιράν προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή (24/5) εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «οι πιθανότητες είναι 50-50» αν θα μπορέσει να κάνει μια «καλή» συμφωνία ή αν θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα τους στείλω στην κόλαση», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios. Στην συνάντηση εκτός από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση Τραμπ στο Axios έγινε λίγο μετά την αναχώρηση από την Τεχεράνη του Πακιστανού στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των δύο μερών και ο οποίος συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους εκεί και προσπάθησε να προωθήσει μια συμφωνία.

Αυτή δεν ήταν η μόνη δήλωση του. Μιλώντας στο CBS News είπε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας,

«Κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερο», είπε. Ο πρόεδρος είπε ότι η πιθανή συμφωνία θα έβλεπε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να «χειρίζεται ικανοποιητικά», αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία όπου θα έχουμε όλα όσα θέλουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συνομιλήσει με ηγέτες χωρών του Κόλπου και άλλων κρατών μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσαν τρεις πηγές στο CBS News.

Στο τραπέζι παράταση της εκεχειρίας

Νωρίτερα οι Financial Times επικαλούμενες πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι είναι το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η χαλάρωση των κυρώσεων και την έναρξη του ξεπαγώματος των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο.

Στο παρελθόν ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα δεχόταν μόνο μια συμφωνία που καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και τι συμβαίνει με το υπάρχον απόθεμα του Ιράν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα εμφανίστηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

«Οι διαφορές μειώθηκαν, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία», είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Τεχεράνη έκανε γνωστό ότι ρίχνει το βάρος στις διαπραγματεύσεις στον «τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» και «δεν συζητά τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος».

Αισιοδοξία Ρούμπιο

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» σχετικά με το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ακόμη και τώρα που σας μιλώ, γίνονται κάποιες ενέργειες. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

