ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 20:41
Hράκλειο: Παραδόθηκε ο 21χρονος που αναζητούσε η ΕΛ.ΑΣ για τους πυροβολισμούς στις Αρχάνες
αστυνομικο μεγαρο ηρακλειου
clock 18:46 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το απόγευμα της Κυριακής παραδόθηκε στους αστυνομικούς μεταβαίνοντας στο Αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το δικηγόρο του, ο 21χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Ο 21χρονος σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλακεί σε καβγά νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής με θαμώνα της καφετέριας.

Στη συνέχεια  αποχώρησε και έπειτα από λίγη ώρα μαζί με άλλο άτομο που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο επέστρεψε και μέσα από το όχημα άρχισε να πυροβολεί, τουλάχιστον 4 φορές προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στην περιοχή την οποία έζωσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα μία από τις σφαίρες φαίνεται να καρφώθηκε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού όπου κάθονταν μια οικογένεια. Στη συνέχεια η παρέα επιβιβάστηκε και αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να παραδοθεί και τώρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη. 

