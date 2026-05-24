ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 18:08
Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς στις Αρχάνες - Η αστυνομία ψάχνει την παρέα με το όπλο
clock 16:12 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των μελών μιας παρέας που φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο που παρολίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε και όπλο ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε καφετέρια των Αρχανών το μεσημέρι της Κυριακής όταν δύο άνδρες λογομάχησαν και ακολούθησε καβγάς.

Ο ένας από τους δύο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έφυγε από το σημείο και επέστρεψε με όπλο μαζί με άλλο άτομο που φέρεται να είναι ο οδηγός του οχήματος και πυροβόλησε 4 φορές προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στην περιοχή την οποία έζωσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα μία από τις σφαίρες φαίνεται να καρφώθηκε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού όπου κάθονταν μια οικογένεια. Στη συνέχεια η παρέα επιβιβάστηκε και αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

