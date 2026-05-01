Ράντου: "Φοβάμαι ότι όταν κλείσει ο κύκλος και της μαμάς και του έργου, θα καταρρεύσω"

Η Ελένη Ράντου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Τετ α Τετ" με τον Τάσο Τρύφωνος και αναφέρθηκε στη μητέρα της και τη μάχη με την άνοια.

«Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης, επειδή πια η μητέρα μου μετά από δέκα χρόνια με αυτήν την ασθένεια της άνοιας έχει κάνει έναν πολύ μεγάλο κύκλο, είναι αν θα μπορώ να το παίζω το έργο, στο ενδεχόμενο του να έχει φύγει. Εκεί νομίζω ότι θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω συνδυάσει ότι αυτή η παράσταση την κρατάει στη ζωή. Η παράσταση γεννήθηκε με το πρόβλημά της και νομίζω ότι έχει μια παράλληλη πορεία. Με έχει συντροφεύσει σε όλο αυτό το πολύ οδυνηρό ταξίδι. Από την άλλη, με έχει ανακουφίσει και το έχω μοιραστεί. Έχω πάθει μια συνεξάρτηση και με την παράσταση και με το πρόβλημα πια. Με τρομάζει ακόμα και όταν θα ελευθερωθεί και η μαμά μου από όλη αυτή την εμπειρία, πώς θα μπορώ να διαχειριστώ αυτή την ελευθερία.

Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι σε αυτή την παράσταση τα περισσότερα πράγματα είναι βιωματικά. Είναι από αυτά που φοβάμαι ότι όταν κλείσει ο κύκλος και της μαμάς και του έργου, εγώ εκεί θα καταρρεύσω. Αυτή τη στιγμή είναι μια δόνηση και μια καταπόνηση που συγχρόνως με κρατάει δυνατή και όρθια. Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο λόγος που αντέχω και να παίζω αυτό το έργο. Το έχω συνδυάσει με την παρουσία της μητέρας και ότι εγώ όσο δίνω αυτόν τον αγώνα, αντέχω. Φοβάμαι πόσο θα καταρρεύσω όταν θα πω ότι ελευθερώθηκα. Δεν θα έκανα ποτέ αυτή την παράσταση αν ήταν καλά η μητέρα μου. Λέω μέσα μερικές αλήθειες που δεν ξέρω αν θα τις άντεχε», είπε η ηθοποιός.

