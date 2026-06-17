Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς για τις εργασίες στα Λιοντάρια

Βολές για "έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας" εναντίον της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου εκτοξεύουν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς, με αφορμή τις εργασίες συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι που ξεκίνησαν μόλις χθες, εν μέσω τουριστικής σεζόν.

Σε σχετική ανακοίνωση ζητείται να απομακρυνθούν τα κιγκλιδώματα και οι εργασίες να γίνουν σε "καταλληλότερο χρόνο".

Image

Η ανακοίνωση:

Για ακόμη μία φορά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης.



Εν μέσω της τουριστικής περιόδου, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κιγκλιδώματα της Κρήνης Μοροζίνη, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα και πλέον πολυσύχναστα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης.



Σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την εικόνα του προορισμού.



Ζητούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Σεβαστείτε τον καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγκυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία.



Το Ηράκλειο αξίζει καλύτερο σχεδιασμό, συνεννόηση και σεβασμό.







Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,



Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου



ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.Ενωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Ηρακλείου



Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,



Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων



Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,



Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,



Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου



Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου



Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης



Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου



Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κτηνοτρόφοι Ηρακλείου: «Φτάνει πια» – Σφοδρές αντιδράσεις για το σύστημα επιδοτήσεων

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών – Νέα διάσωση

ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης: Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι - Τι διεκδικούν











