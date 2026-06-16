Ηράκλειο: Έκλεισαν τα Λιοντάρια για εργασίες συντήρησης (εικόνες)

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό σιντριβάνι των Λιονταριών, την Κρήνη Μοροζίνι, στην καρδιά του Ηρακλείου.

Από το πρωί, συνεργεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων προχώρησαν στην τοποθέτηση προστατευτικών συρματοπλεγμάτων περιμετρικά του μνημείου, σηματοδοτώντας την έναρξη των παρεμβάσεων που έχουν στόχο τη συντήρηση και προστασία του ιστορικού σιντριβανιού.

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(Αγνωστο πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες)

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Οι εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους.

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Η Κρήνη Μοροζίνι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του Ηρακλείου, προσελκύοντας καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες στο κέντρο της πόλης.

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