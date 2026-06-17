Κρήτη: Σε "κίτρινο συναγερμό" Ηράκλειο και Λασίθι - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές στην Κρήτη για αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες εντάσσονται στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή).

Η εξέλιξη αυτή κινητοποιεί άμεσα τον κρατικό μηχανισμό, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, με στόχο την πρόληψη και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Στο μικροσκόπιο οι ευαίσθητες ζώνες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή σε πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές, όπου το ξηρό περιβάλλον και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία επέκταση μιας εστίας.

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Σημειώνεται ότι σε ανάλογες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, τίθενται σε ισχύ προληπτικές απαγορεύσεις διέλευσης και παραμονής σε ευαίσθητα οικοσυστήματα της Κρήτης, όπως δάση και εθνικοί δρυμοί (ενδεικτικά στις περιοχές Κούδουμας, Κέρη και Φουρνί για το Ηράκλειο).

Αυστηρά προληπτικά μέτρα

Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας απαγορεύεται ρητά:Η καύση χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (τροχοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις).Το άναμμα υπαίθριων ψησταριών σε χώρους με βλάστηση.

Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει στους πολίτες να παραμείνουν παρατηρητικοί. Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, πρέπει να καλέσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες για το σημείο.

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