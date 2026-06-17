Γεωργούλης: "Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ"

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην εκπομπή Breakfast και υποστήριξε ότι η μαγειρική ικανότητα μιας γυναίκας, συνδέεται και αντικατοπτρίζει την ερωτική ζωή της.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω», είπε ο ηθοποιός.

«Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Ακύλας: «Η διαφήμιση για γνωστό ταχυφαγείο με βοήθησε να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα»

Μουζουράκης: «Τον τελευταίο καιρό παθαίνω κρίσεις πανικού μέσα στη μέρα»