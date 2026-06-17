Ο Άγιος των απελπισμένων: Το θαύμα πίσω από τον ναό του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου στη Φοινικιά Ηρακλείου

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή των ανθρώπων που οι δυσκολίες μοιάζουν ανυπέρβλητες και κάθε ανθρώπινη ελπίδα σβήνει. Σε αυτές ακριβώς τις «ανθρωπίνως αδύνατες καταστάσεις», χιλιάδες πιστοί στρέφουν το βλέμμα και την προσευχή τους σε έναν από τους πιο αγαπημένους Αγίους της Ορθοδοξίας: Τον Απόστολο Ιούδα τον Θαδδαίο, τον προστάτη των απελπισμένων.

Με αφορμή την ετήσια πανήγυρη της μνήμης του στις 19 Ιουνίου, επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων στην Κρήτη αποτελεί το Ιερό Προσκυνητάρι του Αγίου στην Ενορία Φοινικιάς Ηρακλείου, ένας τόπος που γεννήθηκε μέσα από ένα θαύμα.

Ένα τάμα που έγινε καταφύγιο ψυχών

Η ιστορία του συγκεκριμένου ναού είναι βαθιά συγκινητική και συνδέεται άρρηκτα με την προσωπική κατάθεση ψυχής των κτητόρων του, του Δευκαλίωνα Στειακάκη και της συζύγου του, Μαρίας Καλομοίρη.

Το 2014, ο κ. Στειακάκης βίωσε ένα συγκλονιστικό, προσωπικό θαύμα που άλλαξε την πορεία της ζωής του. Ως ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης προς τον Απόστολο, αποφάσισε να ανεγείρει τον Ιερό Ναό σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή της Φοινικιάς.

Από τότε, αυτό το μικρό προσκύνημα έχει εξελιχθεί σε έναν πνευματικό «φάρο» για ολόκληρο το Ηράκλειο, όπου καθημερινά δεκάδες πιστοί εναποθέτουν τις αγωνίες και τα δάκρυά τους.

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Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Για την εβδομάδα της εορτής, το Ιερό Προσκύνημα έχει προγραμματίσει μια σειρά από κατανυκτικές ακολουθίες, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να συμμετάσχουν και να λάβουν τη χάρη του Αγίου:

Τρίτη 16 Ιουνίου

– 7:30 μ.μ.: Τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Αγίου Ευχελαίου για την ίαση ψυχής και σώματος.

Πέμπτη 18 Ιουνίου

– 7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, παραμονή της μεγάλης εορτής.

Παρασκευή 19 Ιουνίου (Ανήμερα)

– 7:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

– 7:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο, με την οποία κορυφώνονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος

Ο Ιούδας ο Θαδδαίος (γνωστός και ως Ιούδας του Ιακώβου) ήταν ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, τον προδότη.Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, την Αραβία, την Ιδουμαία και τη Συρία, και σφράγισε την πίστη του με μαρτυρικό θάνατο.

Τιμάται με βαθύτατο σεβασμό τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Στη λαϊκή εὐσέβεια, θεωρείται ο Άγιος που «ακούει» τις προσευχές εκείνων που έχουν χάσει κάθε ελπίδα.

Η Φοινικιά Ηρακλείου ανοίγει τις πόρτες της αυτές τις ημέρες για να θυμίσει σε όλους ότι, ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι, η πίστη μπορεί να γεννήσει ένα θαύμα.

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