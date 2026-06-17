Κρήτη - Μονή Ατάλης-Μπαλή: Διπλή μεγάλη γιορτή με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια

Με λαμπρότητα και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη εβδομάδα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ετήσια πανήγυρη της ιστορικής Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή.

Η πανήγυρη συμπίπτει με τα σεπτά ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, προσδίδοντας φέτος ιδιαίτερο εορταστικό χαρακτήρα στην τοπική Εκκλησία της Κρήτης.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Το μοναστήρι, σκαρφαλωμένο στους λόφους πάνω από το Μπαλί, πρόκειται να υποδεχθεί εκατοντάδες πιστούς από ολόκληρη την Κρήτη.

Σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό, οι ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής:

Τρίτη, 23 Ιουνίου (Παραμονή): Στις 19:00 θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου, με τη συμμετοχή πλειάδας ιερέων της Μητροπόλεως.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου (Κυριώνυμος Ημέρα): Στις 07:00 θα ξεκινήσει ο Όρθρος, ενώ θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Διπλή εορτή για την Τοπική Εκκλησία

Η 24η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά το Γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, αποτελεί ημέρα χαράς για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Πλήθος πιστών, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και ο ιερός κλήρος αναμένεται να σπεύσουν στη Μονή Ατάλης για να ευχηθούν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Πρόδρομο για τα ονομαστήριά του.

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Ένα ιστορικό κέντρο Πίστης και Πολιτισμού

Η Μονή Ατάλης-Μπαλή, με τη μακρά ιστορική της διαδρομή που εκτείνεται ανά στους αιώνες, παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς φάρους της κεντρικής Κρήτης.

Η αρχιτεκτονική της ομορφιά, η υποδειγματική φιλοξενία της αδελφότητας και η πνευματική κατάνυξη που αποπνέει ο χώρος, καθιστούν την πανήγυρη αυτή ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα του καλοκαιριού για την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

Οι πιστοί που επιθυμούν να παρευρεθούν καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, καθώς λόγω της μεγάλης προσέλευσης αναμένεται να ληφθούν ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα για την ομαλή πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο της Μονής.

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