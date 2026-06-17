Πατάτες με δεντρολίβανο και σκόρδο : Η συνταγή που θα ξετρελάνει τους καλεσμένους σας

Οι ψητές πατάτες με δεντρολίβανο και σκόρδο αποτελούν μια εύκολη και γευστική πρόταση για το καλοκαιρινό τραπέζι.

Συνδυάζουν τραγανή υφή με ένα αφράτο και μελωμένο κέντρο, αρωματικά βότανα και μπορούν να συνοδευτούν από μία δροσερή σάλτσα γιαουρτιού με λεμόνι.

Η συνταγή που ακολουθεί από συντάκτη της στήλης Minutes Maison εντυπωσίασε, σύμφωνα με τον τίτλο, όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους καλεσμένους του παρότι για την προετοιμασία δεν χρειάζονται παρά μόνο απλά υλικά.

Η συνταγή για τις πατάτες με δεντρολίβανο και σκόρδο



Για την παρασκευή του πιάτου θα χρειαστείτε:

1,2 κιλά πατάτες με σφιχτή σάρκα



τέσσερις σκελίδες σκόρδο



τρία κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο



πέντε κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο



ένα γεμάτο κουταλάκι ανθό αλατιού και



φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Για τη συνοδευτική σάλτσα θα χρειαστείτε:

250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι



το ξύσμα και τον χυμό ενός λεμονιού



δύο κουταλιές ελαιόλαδο



μία σκελίδα σκόρδο



άνηθο ή σχοινόπρασο



αλάτι και πιπέρι.



Βήμα βήμα η διαδικασία:

Ξεκινήστε πλένοντας καλά τις πατάτες και κόβοντάς τες στη μέση ή σε τέταρτα, ανάλογα με το μέγεθός τους. Μην αφαιρέσετε τη φλούδα, καθώς συμβάλλει στην τραγανή υφή και ενισχύει τη γεύση.

Τοποθετήστε τις πατάτες σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και προσθέστε τις σκελίδες σκόρδου, τις οποίες θα έχετε πιέσει ελαφρά με τη λάμα ενός μαχαιριού.

Σκορπίστε το δεντρολίβανο, περιχύστε με το ελαιόλαδο, προσθέστε τον ανθό αλατιού και ανακατέψτε ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα όλα τα υλικά.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 210 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και ψήστε τις πατάτες για 40 έως 45 λεπτά.

Στη μέση του χρόνου ψησίματος γυρίστε τες από την άλλη πλευρά ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Προς το τέλος μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμη ελαιόλαδο. Το αποτέλεσμα θα είναι μια τραγανή εξωτερική κρούστα με αφράτο εσωτερικό και έντονα αρώματα από σκόρδο και βότανα.

Για ακόμη πιο έντονη γεύση, προσθέστε λίγο φρέσκο δεντρολίβανο αμέσως πριν από το σερβίρισμα ή και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι που θα αναδείξει τα αρώματα. Παράλληλα, μπορείτε να απλώσετε πάνω στις πατάτες το σκόρδο που θα έχει μαλακώσει.

Πινελιά φρεσκάδας η σάλτσα γιαουρτιού



Για τη σάλτσα, ανακατέψτε σε ένα μπολ το γιαούρτι με το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το τριμμένο σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέστε ψιλοκομμένο άνηθο ή σχοινόπρασο και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να αποκτήσετε μια λεία και κρεμώδη υφή.

Αν θέλετε πιο έντονη γεύση, μπορείτε να προσθέσετε λίγη γλυκιά μουστάρδα, πιπέρι Εσπελέτ, μαϊντανό, ξύσμα πορτοκαλιού ή λίγο λευκό βαλσαμικό ξίδι.

Για το σερβίρισμα, μεταφέρετε τις πατάτες σε μια μεγάλη πιατέλα ή σε ένα ρουστίκ σκεύος και διακοσμήστε με φρέσκα κλωνάρια δεντρολίβανου. Τοποθετήστε τη σάλτσα σε ξεχωριστό μπολ στο κέντρο του τραπεζιού και ολοκληρώστε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδου και λίγο ξύσμα λεμονιού για επιπλέον χρώμα και άρωμα.

Μπορείτε να συνοδεύσετε το πιάτο με ψητά κρέατα, σαλάτα με ντομάτες ή λαχανικά στον φούρνο. Αν είστε χορτοφάγος, συνοδέψτε τις πατάτες με ψημένα ρεβίθια ή ένα ταμπουλέ.

Πηγή: www.iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ