Ηράκλειο: "Γιατί δεν έχω σχολείο;" - Η κραυγή αγωνίας ενός προνηπίου έξω από τη Λότζια

Μια αφοπλιστική ερώτηση ενός μικρού μαθητή νηπιαγωγείου προς τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής σημάδεψε τη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στη Λότζια.

Η κινητοποίηση, η οποία στηρίχθηκε ενεργά από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, έφερε στο προσκήνιο το εκρηκτικό πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επτά νηπιαγωγεία (17ο, 24ο, 37ο, 42ο, 46ο, 48ο και 74ο) τα οποία λειτουργούν υπό το καθεστώς ενοικίασης και βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της έξωσης.

Ακατάλληλοι χώροι και «πληγές» δεκαετιών

Η ερώτηση του μικρού μαθητή έμεινε αναπάντητη, ωστόσο οι συγκεντρωμένοι γνωρίζουν καλά τα αίτια. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή αδιέξοδη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την παιδεία και τις σχολικές υποδομές με τη λογική «κόστους - οφέλους».

Οι καταγγελίες των γονέων σοκάρουν, καθώς αποκαλύπτουν ότι δεκάδες νήπια στο Ηράκλειο στοιβάζονται για δεκαετίες σε ακατάλληλα ισόγεια, πρώην καταστήματα και σκοτεινά υπόγεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 37ου Νηπιαγωγείου, το οποίο λειτουργεί εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια σε ένα παντελώς ακατάλληλο υπόγειο, θέτοντας σε καθημερινό κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία παιδιών και εκπαιδευτικών.

Κόστος ή δικαίωμα;

«Η σχολική στέγη είναι δικαίωμα και όχι κόστος», ήταν το κεντρικό μήνυμα των διαδηλωτών, οι οποίοι κατηγορούν το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση ότι θεωρούν τα σχολικά κτίρια ως «μη επιλέξιμα έργα» λόγω υψηλού προϋπολογισμού. Γονείς και εκπαιδευτικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν καμία άλλη προσωρινή «λύση» ή ημίμετρο και απαιτούν:

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Άμεση εξασφάλιση

σύγχρονων και ασφαλών κτιρίων για τα επτά νηπιαγωγεία.

Οριστικό τέλος

στο καθεστώς των ενοικιαζόμενων καταστημάτων.

Γενναίο πρόγραμμα

ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων με αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση.

Το δικαίωμα των παιδιών στην ασφαλή εκπαίδευση δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των δημοσιονομικών περιορισμών. Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου περιμένει πλέον πράξεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους αρμόδιους, ώστε κανένα παιδί να μην αναγκαστεί να ξαναρωτήσει γιατί δεν έχει σχολείο.

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