Ανώγεια: Επιτυχημένο το 6ο Συνέδριο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου (φωτο)

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου, που φιλοξενήθηκαν στα Ανώγεια, στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη. Το συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών κοινοτήτων» ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO της Ελλάδας και της Κύπρου. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Γεωπάρκο Ψηλορείτη- Δίκτυο Δήμων του Ψηλορείτη «Δίκτυο Ιδαίων», το Δήμο Ανωγείων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Παν. Κρήτης και την έδρα UNESCO του Παν. Αιγαίου.

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Στις εργασίες συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι από τα δέκα Ελληνικά Γεωπάρκα και το Γεωπάρκο της Κύπρου, καθώς και πληθώρα ακόμα φορέων των δύο χωρών, αλλά και κατοίκων της περιοχής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη! Εκπρόσωποι του ΕΟΤ, του Πράσινου Ταμείου, του ΟΦΥΠΕΚΑ και των δυο Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων, πολύ εντατικών ημερών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν 61 σύντομες παρουσιάσεις κατανεμημένες σε 5 διαφορετικές θεματικές καταλαμβάνοντας συνολικά 7 συνεδρίες! Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 5 θεματικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους ομιλητές/ εξειδικευμένες ομιλήτριες, 4 βραβεύσεις εκ μέρους του Ελληνικού δικτύου Γεωπάρκων στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού για τα 20 χρόνια του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και 3 τιμητικές βραβεύσεις από το Γεωπάρκο Ψηλορείτη σε πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν τη δράση του διαχρονικά. Συνολικά, οι εγγραφές στο 6ο Συνέδριο Γεωπάρκων Ελλάδας & Κύπρου ήταν 120 και η προσέλευση ξεπέρασε τα 160 άτομα κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης.

Την 3η ημέρα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου ακολουθώντας δύο διαφορετικές πορείες εντός του Γεωπάρκου μας: μία με θεματική τη "Γεωποικιλότητα και τη Βιωσιμότητα στο Αόρι" (Γωνιές, Ανώγεια, Ζωνιανά), με επίσκεψη σε τεκτονικούς και γεωμορφολογικούς γεωτόπους, στοιχεία συνύπαρξης ανθρώπου- τοπίου- φυσικών πόρων στη βοσκική του Ψηλορείτη, και μία δεύτερη με κύριο άξονα ενδιαφέροντας τον "Άνθρωπο του Ψηλορείτη στο χθες και στο σήμερα" (Ανώγεια, Αξός, Μελιδόνι, Μαργαρίτες), με επίσκεψη σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος κι επιχειρήσεις λαϊκής τέχνης, αλληλεπίδραση ανθρώπου- τοπίου- φυσικών πόρων με έμφαση στην ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία στον Ψηλορείτη.

Η Επίσημη Τελετή έναρξης

Η επίσημη τελετή έναρξης έλαβε χώρα το απόγευμα της 11ης Ιουνίου 2026 με την προσέλευση πλήθους συμμετεχόντων. Παραβρέθηκαν εκτός των συνέδρων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή και Χανίων κος Νικόλαος Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κος Μιχάλης Βάμβουκας, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κος Κυριάκος Κώτσογλου, ο Δήμαρχος Μετεώρων κος Λευτέρης Αβραμόπουλος, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Φαιστού, Γόρτυνας, η Διευθύντρια του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ο Πρόεδρος και Διευθυντής του Πλοηγού, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Συντονίστρια του Βιοσφαιρικού Αποθέματος Αστερουσίων, καθώς και εκπρόσωποι πολλών τοπικών φορέων, συλλόγων και ενώσεων.

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Την τελετή άνοιξε ο Πρόεδρος του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη και του Δικτύου Ιδαίων που διαχειρίζεται το γεωπάρκο και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κος Χαράλαμπος Φασουλάς και ακολούθησε το καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Ανωγείων και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από την εκπρόσωπο του Υπ. Τουρισμού και πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή, τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO κο Ιωάννη Μανώλη, τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής κο Ευθύμιο Τσολάκη, την εκπρόσωπο του Πράσινου ταμείου κα Βίκυ Κλεφτογιάννη και τον εκπρόσωπο του ΟΦΥΠΕΚΑ κο Μιχάλη Ξανθάκη.

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων με ένα μουσικό καλωσόρισμα και λαϊκές ιστορίες της περιοχής μετέφερε στους συμμετέχοντες το πνεύμα και τη φιλοσοφία του Ψηλορείτη, συνδέοντας παράλληλα τη γεωποικιλότητα με τη λαϊκή τέχνη.

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Στη συνέχεια, ακολούθησαν τέσσερις μικρές εισηγήσεις: για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη από τον κο Χαρ. Φασουλά, το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης από τον καθηγητή Νικόλαο Ζούρο, Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και Επικεφαλή της Έδρας UNESCO για τα γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, τις ΟΧΕ των Περιοχών UNESCO Κρήτης από την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Κασωτάκη και τη στρατηγική προώθησης του Τουρισμού στην Κρήτη από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κρήτης κο Κυριάκο Κώτσογλου.

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Το γεωπάρκο του Ψηλορείτη είχε τη χαρά και την τιμή να βραβεύσει τρεις ανθρώπους που με το έργο τους και την προσφορά τους βοήθησαν σημαντικά στην ανάπτυξη του Γεωπάρκου και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η κα Α. Βαρελά απένειμε τιμητική πλακέτα και βραβείο στον κο Γεώργιο Καψάλη, κτηνοτρόφο, γλύπτη και ερασιτέχνη παλαιοντολόγο, η κα Β. Κλεφτογιάννη βράβευσε αντίστοιχα τον κο Καλούστ Παραγκαμιάν, βιοσπηλαιολόγο και Διευθυντή του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και ο κος Ι. Μανώλης τον κο Δημήτρη Παττακό, πρώην διευθυντή του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτη ΑΑΕ ΟΤΑ. Ακολούθησαν στη συνέχεια οι τέσσερις βραβεύσεις των νικητών σε πανελλήνιο επίπεδο των διαγωνισμών που οργάνωσε το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυσή του. Βραβεύθηκαν στην κατηγορία φωτογραφία, ο Μανόλης Πρινιανάκης από το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, στην κατηγορία «Ιστορίες Πέτρας» η κα Μαρία Κουλούρη από το Γεωπάρκο Λέσβου, ενώ στην κατηγορία «Οι 5 αισθήσεις του γεωπάρκου σου» βραβεύθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Μόριας Λέσβου και το Γενικό Λύκειο Κερατέας του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης κήρυξε στη συνέχεια την επίσημη έναρξη του συνεδρίου, καλωσορίζοντας όλους τους συμμετέχοντες και παρουσιάζοντας τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για τη στήριξη των περιοχών UNESCO του νησιού.

Στη συνέχεια παρατέθηκε τραπέζι με τοπικά εδέσματα και παραδοσιακή μουσική.

Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τους Υποστηρικτές και Χορηγούς του Συνεδρίου μας καθώς και όλους/ες όσοι/ες βοήθησαν να υλοποιηθεί αυτό το συνέδριο μέσα από την εθελοντική και ειλικρινή προσφορά του κόπου και του χρόνου τους!

· Ένα θερμό ευχαριστώ στο Δήμο Ανωγείων και τους κατοίκους του που, με τη βοήθεια και τη ζεστή τους φιλοξενία, δημιούργησαν το καλύτερο κλίμα υποδοχής των συνέδρων μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου!

· Στο ΚΕΠΕΑ Ανωγείων και τα στελέχη που ήταν παρόντα από την οργάνωση μέχρι το τέλος του συνεδρίου, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Ανωγείων.

· Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, φίλους και φίλες από τα υπόλοιπα Γεωπάρκα Ελλάδας & Κύπρου που ταξίδεψαν από τις περιοχές τους ως τον Ψηλορείτη και συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου, δίνοντάς του αυτή την επιτυχία!

· Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, το Δήμο Ανωγείων, το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης- Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με τη στήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Τους ευχαριστούμε θερμά.

· Δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε ολόθερμα τους φορείς που με την έμπρακτη στήριξή τους έκαναν εφικτή την υλοποίηση του συνεδρίου. Πρώτα από όλα το Πράσινο Ταμείο με τη χρηματοδότηση του έργου «Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη», Χρηματοδότηση: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 2026» – Εξωστρεφείς Δράσεις 2026- Πράσινο Ταμείο, Δικαιούχος: «Δίκτυο Ιδαίων», ακολούθως την Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, με τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων, καθώς και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων.

Με τη λήξη του συνέδριου ανακοινώθηκε ότι το 7ο Συνέδριο των Γεωπάρκων Ελλάδας και Κύπρου θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι του 2027 στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Γρεβενών – Κοζάνης. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία.

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